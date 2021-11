Tabárez dijo que el partido con Bolivia “no se jugará con la carga de los malos resultados” y que “se puede” ganar

El técnico reconoció que al equipo le está "costando mucho hacer goles", pero recordó que Bolivia es el equipo más goleado de las Eliminatorias.

El director técnico de la selección uruguaya, Óscar Tabárez, brindó este domingo una conferencia de prensa con preguntas previamente enviadas por mensaje en la previa al partido clave del martes ante Bolivia en la altura de La Paz.

El entrenador apuntó a que “se puede” ganar el partido, y recordó que en 2015 se ganó por primera vez en la altura boliviana.

“No vamos a jugar el partido con la carga de los malos resultados. Es otro partido y otra oportunidad de conseguir puntos”, dijo el técnico, y aseguró que el objetivo es traer una victoria.

Sobre el rival, Tabárez destacó que cuentan con el goleador de las Eliminatorias, Marcelo Moreno Martins y que “hacen valer las condicionante que representan para los visitantes” jugar en la altura, como el empleo de remates de media distancia.

En contraposición, señaló que son el equipo más goleado de las Eliminatorias y que “los rivales le crean 14 situaciones por partido, que en La Paz baja a 12”.

“No hay que manejarse por las emociones, sino por las cosas reales: Nos está costando mucho hacer goles. En el fútbol las estadísticas están para romperse y pueden aparecer en este partido”, declaró.

Interrogado sobre la implicancia de una cuarta derrota consecutiva y si significaba olvidarse de la clasificación, Tabárez respondió: “No creo, porque no puedo desafiar a la matemática. Si pienso eso me iba para mi casa. Lucho por lo contrario. No lo vemos con ese dramatismo este partido, más allá que somos conscientes que cada vez quedan menos partidos y si no ganamos no mejoramos la posición”.

Por último, recordó que Uruguay tiene un fixture más accesible sobre el cierre que sus competidores. Por ejemplo, Chile y Ecuador aún deben jugar con Brasil y Argentina y Colombia también debe visitar a la albiceleste.