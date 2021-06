Tabárez por críticas al juego del equipo: "Nunca caigo en el drama, si le ganamos a Argentina ¿qué van a decir?"

“En estos 15 años no me da el tiempo para explicar las veces que estuvimos mucho peor que esto, que dicen que fuimos un desastre (en los últimos dos partidos), y (en los casos anteriores) salimos adelante y los objetivos se cumplieron", dijo el DT.

El director técnico de la selección uruguaya de fútbol, Óscar Washington Tabárez, brindó este jueves una conferencia de prensa en la previa al debut celeste en la Copa América.

Uruguay enfrentará a Argentina desde las 21 horas de este viernes en el Estadio Nacional de Brasília Mané Garrincha. Tabárez informó que el equipo está “definido” pero, como es costumbre, no lo anticipó.

Tabárez fue consultado sobre cuánto podría mejorar el rendimiento del equipo a tan pocos días de la doble fecha de Eliminatorias, que trajo dos empates 0-0 frente a Paraguay y Venezuela.

“Nunca caigo en el drama. Cayeron en el drama los que dicen que no jugamos a nada. Si le ganamos a Argentina ¿qué van a decir? que de la noche a la mañana…”, dijo el entrenador, en referencia a las personas que criticaron el juego y los resultados del equipo en los últimos partidos.

“Son maneras erróneas, para mi, de ver el fútbol. Además, si nunca fue tan bueno el juego del equipo, no sé por qué había tanta expectativa. Esas son las cosas que no entiendo y me preocupa muchísimo que no lleguen a los futbolistas”, expresó.

Tabárez dijo que no había que entrar en “un clima de derrotismo”, y aseguró: “En estos 15 años no me da el tiempo para explicar las veces que estuvimos mucho peor que esto, que dicen que fuimos un desastre (en los últimos dos partidos), y (en los casos anteriores) salimos adelante y los objetivos se cumplieron. Las tres Eliminatorias nos llevaron al Mundial, por ejemplo”.

Sin "señales" de una salida

Sin mencionarlo directamente, Tabárez se refirió a la improbable posibilidad de dejar la dirección técnica luego de la Copa América si los resultados son negativos.

Luego de decir que “ningún entrenador puede perder siempre”, dijo que “si se da eso en los próximos partidos, capaz que la cosa puede ser distinta y pueden venir algunas decisiones de otros lados, que intenten terminar con eso”.

“Pero hasta ahora no hay ninguna señal de eso, y sí de seguir ilusionados con que podamos hacer para lo que estamos acá. No nos sentimos con la obligación de salir campeones o sino no sirve nada”, aclaró.