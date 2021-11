Técnicos de las selecciones juveniles pusieron su cargo a disposición en apoyo a Tabárez

Desde la AUF entendieron la determinación, pero optaron porque los técnicos sigan en sus funciones

Los tres técnicos de las juveniles de la selección uruguay pusieron este viernes su cargo a disposición para mostrar apoyo al "Maestro" Tabárez, tras el anuncio de las autoridades de la Asociación de Fútbol Uruguaya (AUF) de terminar el contrato laboral con el entrenador.

Según informó El Observador, en una reunión virtual Gustavo Ferreyra, entrenador de la sub 20; Diego Demarco, de la sub 17 y Alejandro Garay, de la sub 15 le comunicaron a los directivos de la AUF su decisión.

Telemundo confirmó que esto fue así y que el Comité Directivo prefirió que los tres continúen en sus funciones. De cara a lo que viene, la selección sub 20 deberá enfrentar a Chile en diciembre, mientras que este mes se medirán con Colombia y Paraguay.