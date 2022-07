"Tiene un montón de razones para venir": Fuentes aseguró que harán "lo imposible" para traer Suárez

"Él si quiere volver va a ser porque es el club de sus amores, es donde nació y la gente lo quiere", afirmó.

El presidente de Nacional, José Fuentes, fue entrevistado en el Polideportivo y entre otros temas se refirió a Luis Suárez.

Fuentes aseguró que no habló con el jugador, pero resaltó que en caso de tener un contacto telefónico le va a decir que Nacional es su casa y que venga cuando quiera.

"Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo que sea necesario. Él si quiere volver va a ser porque es el club de sus amores, es donde nació y la gente lo quiere. Tiene un montón de razones para venir a Nacional", afirmó el presidente "tricolor".

"Voy hacer lo imposible, si hay un 1% de posibilidad de traerlo la directiva va a agotar todo lo que esté a su alcance para que así sea", aseguró.

El delantero uruguayo estaba en conversaciones con River argentino, pero la eliminación en Copa Libertadores hizo que declinara su opción de llegar al equipo de Marcelo Gallardo.

En notas de la semana, Suárez dijo estar "dolido" porque Nacional no lo fue a buscar. En diálogo con Sport 890 dijo que el llamado de Nacional ahora sería "incoherente" "¿Por qué? ¿Porque Luis Suárez está pidiendo que lo llame Nacional? Yo no quiero ahora que me llame Nacional", manifestó.

Pese a las declaraciones del futbolista, Nacional hará las gestiones para traer al delantero de la selección uruguaya.