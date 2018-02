Actividad en Maroñas, Las Piedras y Colonia

Sabatina en Las Piedras y Colonia, en el circo canario se disputa el Gran Premio Selección, va Non Tein por la corona. Dominical en el barrio de Ituzaingó, abre el clásico Folle con cuatro Potrillos en gateras y once cuadras a recorrer, el Especial Mascagni tiene a once aspirantes al podio con milla de distancia. El último disco y foto del fin de semana, 20:55 horas en el Hipódromo Nacional de Maroñas.