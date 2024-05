Ugarte dijo que "obviamente" se puede pelear la Copa América y se refirió a la falta de minutos en el PSG y a la renuncia de Vecino a la selección

"No tengo ni idea", respondió el volante central al ser consultado sobre una posible salida del PSG.

Manuel Ugarte arribó este lunes por la mañana a Montevideo para sumarse al plantel de la selección uruguaya de cara a la Copa América.

En el aeropuerto de Carrasco habló con la prensa y dijo que su primer objetivo es "estar lo mejor posible individualmente" luego de meses en los que no sumó los minutos esperados en el Paris Saint Germain.

"No he jugado como yo quería, el tiempo que quería. Pero es parte del jugador desarrollar esa parte cuando uno no juega. Me siento muy bien, he hablado mucho con Marcelo (Bielsa), él analiza todo, también me facilita llegar lo mejor posible para esta copa. Por ese lado muy tranquilo", dijo.

Consultado sobre una posible salida del PSG, respondió:"Te soy 100% sincero, ni pienso en eso. Hay mucha ilusión acá, con el país, después de cosas lindas que vivimos. Siempre renueva energías. Estoy 100% enfocado en lo que viene. Te soy sincero, no tengo ni idea".

¿Se puede pelear esta Copa América? "Sí, obviamente que sí. Por los jugadores que tenemos, la dinámica que tenemos. Pero hay que ir de a poco porque es una copa muy complicada. Estamos muy ilusionados, es un gran objetivo que tenemos. Paso a paso, partido a partido", expresó.

Sobre la renuncia de Matías Vecino a la selección, el volante central dijo que "hay que respetar su decisión". "Lo único que puedo decir por el tiempo que compartí, es que es un crack. Me encanta como jugador y como persona. Hablamos mucho. Son decisiones que él toma, estoy muy contento de haber compartido tiempo con él", sostuvo.

"Uruguay pierde un jugador muy inteligente, muy táctico, que tiene gol y mucha llegada al área", consideró.