Valverde pateó al arco pero la pelota terminó en un apartamento; así fue la reacción del dueño de casa

Acostumbrado en los últimos partidos a marcar varios goles con tiros fuertes y a distancia (1, 2, 3), Federico Valverde probó un disparo de derecha a la salida de un córner en el partido del Real Madrid ante Rayo Vallecano en el Campo de Fútbol de Vallecas.

Esta vez la pelota estuvo lejos de meterse en el arco rival y se fue varios metros por arriba del travesaño. En la cabecera donde se dio el tiro el estadio no tiene tribuna, sino un gran cartel que separa la cancha de un edificio. Pero el balón fue incluso más arriba y se terminó metiendo en el apartamento de una familia que veía el partido en el balcón.

El desviado tiro generó la celebración de los "rayistas", que estallaron cuando vieron que el dueño de casa ingresaba a su hogar y salía con la pelota del partido en sus manos.

El medio deportivo español Relevo difundió un video filmado por Hamza, el joven de 30 años de origen iraquí que veía el partido junto a su padre y su hermano en el balcón y que justo estaba filmando lo que ocurría en la cancha. La reacción del joven fue gritar de emoción. "Es una locura", dijo a El Mundo. "Nadie lo podía creer", añadió su hermano Haider.

¿Te imaginas que un balón chutado por Fede Valverde entre por tu terraza y acaba en tu salón? Ayer ocurrió. Hamza estaba viendo el Rayo - Real Madrid desde su balcón y... Entramos en su casa para que nos lo cuente él mismo. 👇 📲 https://t.co/awKGahVOco pic.twitter.com/sT8JNuVyPo — Relevo (@relevo) November 8, 2022

Hamza agradeció al uruguayo y aclaró que no venderá la pelota. "Le damos las gracias a Valverde, será un gran recuerdo para nuestra familia. No lo vamos a vender ni por 3.000 euros, nos da igual el dinero. Hemos recibido muchos mensajes pidiéndonos el balón y a todo el mundo le decimos que no", contó.

En el mismo sentido, relató que en la noche del lunes muchas personas le tocaron timbre de su hogar. "¡Querían el balón a cualquier precio! Es una cosa muy simple, pero muy graciosa", dijo.

Hamza señaló que él no es futbolero y que incluso es "el primer partido" que ve "en su vida". "Nosotros queríamos cambiar de apartamento en Madrid porque no nos convencía estar al lado del estadio, pero nuestro padre no quería. Él es muy hincha del Rayo", dijo.