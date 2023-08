Video: gol de Facundo Pellistri en el empate agónico del Manchester United

El uruguayo jugó todo el partido en el último amistoso de su equipo.

Facundo Pellistri anotó el único tanto del Manchester United en el amistoso jugado este domingo ante el Athletic de Bilbao.

El uruguayo aprovechó el último amistoso de pretemporada del equipo inglés para convertir en un encuentro donde jugó todos los minutos.

El conjunto español se puso en ventaja en el primer tiempo con gol de Nicholas Williams, pero a los 92 minutos de juego Pellistri logró el empate para el Manchester United, que disputó este encuentro con futbolistas suplentes, ya que los titulares jugaron este sábado ante el Lens de Francia.

Al momento no se sabe si Pellistri se quedará esta temporada en el equipo inglés o si saldrá a préstamo. Mientras, el uruguayo suma minutos y buenos rendimientos.

🅰️ @HarryMaguire93

⚽️ @FPellistri07

Late drama in Dublin as Facu levels things up with the last kick of the game! 😅#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) August 6, 2023