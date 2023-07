Video: Messi debutó en el Inter Miami y anotó un gol agónico en los descuentos para darle la victoria a su equipo

El astro argentino marcó a los 94 minutos de juego con un gran tiro libre.

Lionel Messi, con un golazo de falta en el minuto 94 en su primer partido con el Inter Miami, fue la figura con de la jornada inaugural de la Leagues Cup.

Con una gran expectativa por ver sus primeros minutos con la camiseta rosa, Messi, que entró en la segunda mitad, respondió con una magnífica falta directa cuando el partido agonizaba para que el Inter Miami venciera 1-2 al Cruz Azul de México.

Robert Taylor adelantó en el 44 al equipo dirigido por el argentino Gerardo 'Tata' Martino, mientras que el mexicano Uriel Antuna igualó el marcador en el 65 para el Cruz Azul.

Además de ese estreno ideal de Messi, que selló un día histórico e inolvidable para el fútbol en Estados Unidos, el Inter Miami también contó con el debut del español Sergio Busquets, quien inició asimismo el partido desde el banco.

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏

Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023