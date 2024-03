Video: mirá el doblete de Luis Suárez en la remontada del Inter de Miami contra DC United por 3 a 1

Martino mandó a la cancha al uruguayo en el minuto 62 y fue protagonista en el triunfo de su equipo en el Audi Field.

El Inter de Miami remontó este sábado su partido ante el DC United 3 a 1 gracias a un doblete de Luis Suárez, que solo jugó la última media hora, en el primer partido que se perdió Lionel Messi tras lesionarse esta semana. Gerardo 'Tata' Martino dejó de inicio al uruguayo y a Jordi Alba en el banco de suplentes para el partido en el Audi Field, lo que pareció provocar nervios en los jugadores del Inter de Miami que cedieron el control al DC United en los primeros minutos.

El efecto opuesto causó en los locales la vuelta de Cristian Benteke al once tras haberse perdido los dos últimos partidos por lesión. El belga tuvo la primera muy clara en el minuto 13, pero su disparo solo ante el golero fue demasiado suave.

Un minuto después, sin embargo, el DC United impuso su domino y se adelantó con gol de Jared Stroud tras un tiro cruzado después de un asistencia del polaco Mateusz Klich sin que Callender pudiese hacer absolutamente nada. Benteke tuvo otra en el 17, de nuevo solo ante Callender, pero el arquero volvió a salvar a su equipo.

Tras estas tres ocasiones, el Inter, comandado por Busquets en el centro, consiguió ganar algo de control y avisó al DC United con un remate de cabeza de campana que Bono consiguió despejar. Pero en la jugada del despeje el ecuatoriano sí que logró marcar con un gol desde el borde del área asistido por Redondo en el minuto 24 de juego.

El gol del empate dio pie a unos minutos en los que el Inter dominó, aunque sin crear excesivo peligro, hasta que ya en el añadido Busquets asistió a Taylor que dejó helado al DC United pero que terminó impactando contra el palo. El segundo tiempo arrancó con mucha igualdad entre los dos equipos y sin ocasiones claras de gol, por lo que Martino envió a Luis Suárez a calentar y lo mandó a la cancha en el minuto 62, sustituyendo a Taylor.

Suárez adelantó al Inter de Miami diez minutos después, en la primera que logró tocar en ataque, asistido por Campana dentro del área pequeña, por lo que al uruguayo solo le hizo falta empujar la pelota. La había tenido un par de minutos antes Benteke, pero su remate de cabeza pasó centímetros por encima del travesaño. Del posible 2-1 al 1-2.

