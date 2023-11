Video: ¿Suárez en la Copa América? Esto respondió el delantero histórico de la selección uruguaya

Además, reconoció que tras el Mundial llegó a plantearse "dar un paso al costado" y halagó las condiciones de Darwin Núñez.

Luis Suárez arribó este lunes alrededor de las 14:30 al Aeropuerto de Carrasco para sumarse al plantel de la selección uruguaya que enfrentará a Argentina y Bolivia por las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá de 2026. El delantero uruguayo no habló con los periodistas presentes y rápidamente se subió a la camioneta para trasladarse al Complejo Celeste y ponerse a la orden de Bielsa.

Horas más tarde, el canal de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF TV) compartió una entrevista en la que Suárez habló de varios temas: la lesión en la rodilla, su presente futbolístico, la Copa América y su relación con Darwin Núñez. "Todo el mundo sabe lo que he sufrido, lo que a veces me pasa, lo de la rodilla, pero la verdad que no me puedo quejar para nada, vengo aguantando muy bien, jugando la mayoría de los partidos", aseguró el futbolista.

En este sentido, Suárez consideró que si llega a jugar los cuatro encuentros que le quedan con Grêmio en el Brasileirão y completar "algunos minutos" en la selección uruguaya alcanzaría el "máximo" de partidos que jugó en un año en su carrera. "Eso demuestra lo bien que me siento y lo contento que estoy por ayudar al equipo también", expresó.

A su vez, reconoció que después del Mundial de Catar llegó a plantearse "dar un paso al costado, de decir 'ya está', pero hasta futbolísticamente". Sin embargo, subrayó: "Se dieron oportunidades como de ir a Grêmio y ahí empezó el cabeza dura ¿por qué no?".

"Por suerte, me da la tranquilidad de que lo puede demostrar", sostuvo. Y luego se refirió a la Copa América y respondió sobre su eventual participación: "Y ahora te puedo decir '¿por qué no?' o te puedo decir 'no, queda muy lejos'".

"Depende donde me agarre el año que viene. Si el técnico me ve capacitado que puedo aportar algo, que puedo ayudar a esta gran generación que viene, bienvenido sea y sino alentarlos como los alenté siempre en estos partidos que no me tocó estar y siendo hincha de Uruguay", afirmó el futbolista.

Suárez también habló sobre Darwin Núñez y destacó sus condiciones. "Él tiene un potencial, un poderío de capacidad técnica y física que está demostrando", recalcó.

"Yo hablaba internamente con él y previo a los partidos. En el partido de Brasil cuando hace el gol me dijo: 'tenemos que hablar siempre'", recordó.

Teniendo en cuenta esto, cerró: "Son cosas que nos alegramos como compañeros. Somos totalmente diferentes porque yo soy de una generación, él es de otra. Y yo me alegro por el momento que vive él en su club, un club que yo jugué, y en la selección".