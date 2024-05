"Vivo en Narnia": la anécdota de Ruglio con Valverde tras invitarlo al CDS para ver Peñarol-Rosario Central

El futbolista juega con el Madrid la final este sábado a las 16 horas.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, invitó a Federico Valverde al Estadio Campeón del Siglo (CDS) para el partido por Copa Libertadores ante Rosario Central y el jugador le respondió que el sábado tenía la final de la Champions League.

Ruglio fue invitado al programa Bro Stream Club y contó la anécdota con el futbolista del Real Madrid. "Tengo un cuento para hacer porque vivo medio en Narnia", comenzó el presidente carbonero.

"No soy de mirar fútbol del exterior, para mí el fútbol es Peñarol no más. En el grupo de amigos ponen que tal está jugando la Champions y yo no tengo idea quién juega", continuó.

Luego recordó quiénes eran los jugadores de la selección que iban al partido en el CDS para decirles que los invitaba. "En mi Narnia le mando a Valverde: 'Fede, no sé si venís con tu familia, pero avisame que te dejamos guardar el auto adentro y te guardo un palco'", relató.

En ese momento, Ruglio contó que el jugador le mandó "risitas" y le dijo: "Nacho, el sábado juego la final de la Champions", a lo que Ruglio respondió: "Fede ya me conocés, vivo en Narnia, y me dijo 'tranquilo que a la vuelta voy a pasar'".

Valverde jugará este sábado desde las 16 horas una nueva final de Champions. El Real Madrid se enfrenta al Borussia Dortmund en el Estadio de Wembley, en Londres.

Luego de la final, el jugador viaja a Estados Unidos para sumarse al plantel de la selección uruguaya de cara a la Copa América.