"Vuelven dos grandes referentes de la selección": la opinión de Forlán sobre las reservas de Suárez y Cavani para las Eliminatorias

El exjugador de la selección uruguayo Diego Forlán habló este martes sobre la reserva de Luis Suárez y Edinson Cavani para los partidos ante Argentina y Bolivia para la quinta y sexta fecha de las Eliminatorias.

"Siempre es bueno tenerlos, están vigentes y se encuentran bien", manifestó Forlán luego de participar en el 60 aniversario de la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (Audef).

"Se encuentran en un buen momento y al entrenador le pareció oportuno que estén, más teniendo en cuenta los partidos que se vienen", agregó el exfutbolista.

A su vez, indicó que "es difícil" saber por qué "unas veces" están reservados y otras no. "Hoy en día están así que no nos quejemos, nos quejábamos que no estaban... tenemos que estar contentos, vuelven dos grandes referentes del fútbol uruguayo y de la selección", expresó.

Forlán se refirió además a la actualidad de Darwin Núñez y dijo que "no tenía ninguna duda" sobre él. "Es un jugador que está haciendo goles y demuestra la confianza que tiene. El penal ante Colombia fue muy importante y la asistencia del segundo gol con Brasil también. Nadie dudaba de su potencial, por suerte lo está haciendo muy bien", afirmó.