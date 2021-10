William Machado sobre patada a Torres: "La veo y hasta a mí me duele, pero no fue con intención de lastimar"

El jugador de Villa Española contó que ha recibido mensajes y llamadas violentas luego del partido. "Fue una jugada de fútbol, no soy un asesino", criticó.

William Machado, jugador de Villa Española que en el partido de este sábado ante Peñarol se fue expulsado por una patada contra Facundo Torres, dialogó con Polideportivo sobre la violenta falta y relató que ha sufrido mensajes y llamadas violentas en las últimas horas.

“Me comuniqué con él tarde en la madrugada cuando pude conseguir su número”, comenzó contando Machado y contó que Torres tomó a bien la comunicación y quedaron en buenos términos.

“Cuando la vi en al tele me quería morir porque no fue mi intención ir a golpearlo. Estoy muy dolido por la situación. Fue una jugada brusca, no fue buena. La veo y hasta a mi me duele, pero no fue con intención de lastimar”, indicó.

Machado relató que luego del partido los referentes del plantel le recomendaron que no saliera de su casa en los próximos días y que no atendiera el celular ni entrara a las redes ante posibles represalias en su contra.

“No pensé que fuera para tanto, pero la verdad que sí. Cuando llegué a casa agarré el teléfono y tenía muchísimos mensajes y me habían puesto en muchísimos lados y no estaba bueno. Fue una jugada de fútbol, no soy un asesino. Le puede pasar a cualquiera”, declaró.

Más adelante en la entrevista con Polideportivo y visiblemente afectado, Machado contó: “Se metieron con mi familia, con mi nena de un año y medio. Aunque no los quería leer, te dan ganas de responderlos. Es fútbol y se meten con tu familia y una niña de un año y medio, la verdad que es una falta de respeto total y duele mucho”.