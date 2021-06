Wimbledon ovacionó a investigadora detrás de una de las vacunas contra el coronavirus

También estuvo presente una de las hijas de Capitán Tom Moore, que se hizo famoso por su campaña para recaudar fondos para la lucha contra la pandemia.

La pista central de Wimbledon ovacionó a una de las desarrolladoras de la vacuna contra el coronavirus, Sarah Gilbert, investigadora de la Universidad de Oxford que participó de la creación de la vacuna de AstraZeneca y que fue invitada a presenciar en el palco real el partido entre el serbio Novak Djokovic y el británico Jack Draper.

Los investigadores que han desarrollado la vacuna contra el virus, así como trabajadores del NHS (servicio de salud británico) fueron recibidos con aplausos en la central, después de que se anunciara que serían ellos los que ocuparían el palco real, normalmente reservado para personalidades y miembros de la familia real.

An opening day on Centre Court with a difference...

A special moment as we say thank you to those who have played such an important role in the response to COVID-19#Wimbledon pic.twitter.com/16dW1kQ2nr

— Wimbledon (@Wimbledon) June 28, 2021