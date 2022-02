Xavi se disculpó por el gesto de Ronald Araújo en el derbi catalán: "Si ha sucedido algo, pedimos perdón"

El entrenador del Espanyol pidió que el uruguayo pida disculpas.

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, aseguró este domingo que no vio el gesto que hizo el uruguayo Ronald Araujo en el banco de suplentes durante el derbi catalán ante el Espanyol.

El riverense se dirigió a un rival con dos dedos levantados y luego gesticuló con la mano hacia abajo, aparentemente deseando a su adversario su descenso a Segunda División.

Aún así pidió "perdón" si ha sucedido algo, remarcó que "eso no debe pasar" y apuntó que su equipo tiene que "respetar al árbitro, al contrario y a la afición" rival.

"No lo he visto, pero nosotros tenemos que respetar al árbitro, al contrario y a la afición contraria. Intentamos ser respetuosos, pero la tensión y los nervios te pueden a veces condicionar o errar. Pero, si ha sucedido algo, pedimos perdón. No lo he visto, sinceramente", señaló Xavi en conferencia tras el partido.

Por su parte, Vicente Moreno, técnico del Espanyol, explicó que no cree que Xavi tenga que pedir perdón por ese gesto, sino el "responsable de la acción".

"No obstante, le tendrás que preguntar a él (a Araujo). No voy a decir que me resbala un poco este jugador, pero me preocupan los míos. Lo que Araujo deje o no deje de hacer tampoco es algo que me preocupe en exceso", añadió el entrenador blanquiazul.

EFE