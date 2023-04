Ancap ganó US$ 163 millones en 2022, según los resultados que presentó el ente

Ancap presentó los resultados del año pasado este martes.

Ancap presentó los resultados del año pasado este martes, algo que arrojó que la empresa estatal ganó US$ 163 millones de dólares en 2022, destacándose en el ejercicio un impacto positivo del tipo de cambio. Solo por este motivo el ente petrolero ganó US$ 53 millones. Se trata de un efecto excepcional.

Si se mira qué sucedió con los negocios de Ancap vinculados a los combustibles pero no monopólicos, en tanto, la ganancia ascendió a US$ 97 millones. La ganancia en el caso de las empresas subsidiarias, por su parte, fue de US$ 14 millones.

Todas los datos en el informe de Malena Castaldi.