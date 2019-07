Los beneficios del acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea

Laura Raffo analizó la importancia de este acuerdo que se aprobó tras 20 años de negociaciones.

Después de 20 años de negociaciones el Mercosur firmó un acuerdo comercial con la Unión Europea, pero aún no está todo dicho. Larguísimas negociaciones, idas y vueltas porque son temas muy sensibles para muchas economías europeas.

Recordemos que este acuerdo implica el libre comercio entre ambos bloques con ventajas arancelarias que hoy no existen.

Hoy la carne, el arroz, el cuero, las frutas que exportamos a la unión europea pagan aranceles y de ser eliminados todos estos productos competirían con los que elaboran los productores agropecuarios europeos que siempre han sido protegidos y subsidiados.

El acuerdo tiene que ser remitido a los respectivos Parlamentos para su ratificación. Se estima que el proceso insuma al menos dos años. Francia ya dijo que no está en condiciones de firmarlo.

¿Cuánto pesa el comercio con la Unión Europea para los diferentes países del Mercosur?

Es uno de sus socios comerciales más importantes. El bloque europeo es el segundo socio comercial del Mercosur. Le exportamos 48.000 millones de dólares por año y le compramos 44.000 millones.

Exportaciones: harina de soja, siendo Argentina, Brasil y Paraguay los principales proveedores. Por su parte, la celulosa -principal producto exportado por Uruguay en 2018- se posicionó en segundo lugar, siendo el principal proveedor del producto junto con Brasil.

Importaciones: combustibles, medicamentos, autos, autopartes y maquinaria.

¿Cómo es la relación de Uruguay con el bloque? ¿Tenemos un comercio superavitario?

La Unión Europea fue el segundo destino de exportación, con una participación de 19 % (después de China). El total exportado fue de 1.708 millones de dólares. Le vendemos mas de lo que le compramos a excepción de 2014 y 2015. El perfil de importaciones es muy similar al que hace el bloque desde la UE.

El 40 % de los aranceles que pagan los exportadores uruguayos es a la UE.

Del total de aranceles pagos a la Unión Europea 81 % corresponde a carne bovina (US$ 106 millones). Este producto puede ingresar al mercado europeo a través de cuotas.

Además de la carne, hay varios productos que pagan aranceles a la UE. A modo de ejemplo: Cuero y sus manufacturas (U$S 5,4 millones), Frutas cítricas (U$S 4,9 millones), lana (U$S 2,6 millones), miel (U$S 2,5 millones) y arroz (U$S 2 millones).