¿Qué se puede esperar de la guerra comercial entre China y Estados Unidos?

Los ojos del mundo están puestos hoy en la guerra comercial que se intensifica entre las dos economías más grandes del mundo: China y Estados Unidos. El presidente Donald Trump tomó duras medidas contra los productos chinos que ingresan a Norteamérica y Xi Jinping no se quedó atrás y anunció serias represalias. ¿Qué está sucediendo?

Se están peleando dos gigantes y en esta lucha quedarán afectados todos los países del mundo. Estados Unidos es la mayor potencia mundial económicamente hablando y China la segunda, cuyos vínculos comerciales y financieros alcanzan tanto a los países más desarrollados como a los emergentes.

De un lado tenemos a Estados Unidos y la visión de Trump:

When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy!

“Las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar”, considera el presidente, porque “un país como Estados Unidos está perdiendo millones de dólares en comercio con otros países”.

We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U.S. Now we have a Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue!

