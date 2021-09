¿Cuál sería el impacto de la firma de un TLC con China en la exportación de carne uruguaya?

En los últimos años las ventas de carne a China aumentaron, pero también lo hicieron los aranceles.

El gobierno uruguayo recibió el visto bueno de China para avanzar hacia la firma de un Tratado de Libre Comercio.

¿Cuál sería su impacto en un rubro fundamental de exportación para Uruguay como es la carne?

El país asiático es el principal importador de carnes en el mundo, seguido por Japón y Estados Unidos.

Actualmente China demanda el 30% de las exportaciones de carne a nivel global y sus necesidades crecen año a año, por lo que es un cliente atractivo, que seguirá comprando.

¿Qué compra china en el mundo? Carne bovina, ovina, porcina, aviar y también menudencias.

Es momento de poner foco en la carne bovina uruguaya, que es la que mayoritariamente le mandamos a China.

¿Cómo es la evolución de la demanda del país asiático? Las ventas a china de carne bovina uruguaya pasaron de un 10% en 2010 a un 51% este año. ¿Qué le vendemos? Carne bovina, ovina y menudencias, ya que Uruguay no tiene autorización sanitaria para venderle carne porcina y aviar.

Pero en los últimos años no solo las exportaciones aumentaron, sino también el pago de aranceles. Un informe del Instituto Nacional de Carnes, difundido en las últimas horas, muestra que los aranceles entre 2013 y 2020 se incrementaron un 166%, pasando de US$ 39 millones a US$ 104 millones.

Este año (2021) los aranceles sumarían US$ 155 millones para un total de US$ 1.400 millones exportados. Solo en carne bovina serían US$ 1.100 millones y US$ 135 millones en aranceles.

En ese sentido, un TLC con china haría caer esos aranceles y permitiría mejores condiciones de competencia para Uruguay frente a otros países que hoy pagan aranceles más bajos para ingresar a china su carne.

Por ejemplo, Uruguay hoy paga un arancel del 12% porque no tiene preferencias arancelarias para entrar a ese mercado, mientras que Australia paga un 3,3% y Nueva Zelanda no paga nada: los dos son exportadores importantes de carne y competencia para Uruguay.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Carnes, esta sería una de las consecuencias del TLC para el sector, que podría además lograr las autorizaciones para colocar carne porcina y aviar, sin pagar los correspondientes aranceles (10%/20%).

El país no solo podría vender carne sin aranceles, sino vender más carne bovina, pero también otras.