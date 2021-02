El gobierno estima que el PIB en 2020 cayó un 5,8 %

Para el 2021 esperan un crecimiento de la economía de un 3,5 %.

"La pandemia no terminó el 31 de diciembre. La señal claramente es que vamos a seguir el combate a la pandemia y el transitar esta última etapa de la pandemia. Tenemos en el horizonte algunas señales alentadoras, y eso nos lleva a pensar que lo peor habría quedado atrás".

Estos son algunos de los conceptos que en la mañana de este lunes manejó la ministra Azucena Arbeleche en conferencia de prensa, donde se refirió al desempeño que tuvo la economía el año pasado, cuánto se gastó en la pandemia y cómo viene la mano para el 2021.

Para empezar, el gobierno actualizó sus previsiones:

En 2020 -5,8% desde -3,5%. Va a caer más de lo inicialmente previsto. Es el fin de 17 años consecutivos de crecimiento.

En 2021 +3,5% desde +4,2%, va a crecer menos de lo originalmente previsto ¿Por qué? Por el impacto en el turismo.

¿Hoy qué sectores tiran para adelante? El agro, la construcción. El gobierno ve que hay indicadores que se van recuperando: recaudación de impuestos, la generación de nuevos puestos de trabajo y el consumo.

Para el 2021 el gobierno también estimó que el déficit fiscal va a mejorar, aunque seguirán las cuentas en rojo. Estimó un déficit de 4,3%.

Al respecto, la ministra subrayó que una cosa es el dinero que se gasta para que funcione el país y otro el que se gasta específicamente en la pandemia, que es un gasto transitorio en situación de emergencia.

Arbeleche explicó entonces el dinero que se gastó el año pasado por el Covid:

En estos días, el Frente Amplio, el senador Guido Manini Ríos –que integra la coalición multicolor- y el ex ministro de economía del gobierno de Lacalle Herrera, Ignacio de Posadas, hicieron hincapié en que es necesario inyectar plata, hacer inversiones, generar movimiento, para reactivar la economía.

La ministra Arbeleche respondió lo siguiente:

"Nosotros tenemos que separar lo que es el manejo de esta caja estructural de lo que es el manejo de lo transitorio. Si nosotros entendemos que hay que agregar más elementos transitorios para darle un mayor énfasis a las pequeñas empresas, lo vamos a hacer. Acá no se puede pensar en un mayor crecimiento si no avanzamos en las reformas estructurales, por eso es tan importante las reformas que presentamos y compartir que las reformas no se agotan en el 2020"