El Poder Ejecutivo cambia el criterio para fijar impuestos: ¿Busca aumentar la recaudación?

La columna económica de Malena Castaldi.

El Poder Ejecutivo tomó la decisión de ajustar la base de prestaciones y contribuciones por el índice medio de salarios y no por inflación. La normativa vigente dice que puede apelar a cualquiera de las dos opciones. Durante los últimos años se hizo por inflación.

La base de prestaciones y contribuciones (BPC) es la que determina el valor de distintos impuestos, transferencias y jubilaciones.

Con esta decisión el Ejecutivo lo que busca es no perder recaudación, ¿por qué? Porque el índice medio de salarios aumentó menos que la inflación y esto en un principio podría agregar más gente a pagar IRPF e incrementaría la recaudación en el resto de las franjas. Por otro lado, desde el punto de vista de los egresos, las transferencias que hará el Estado serían por montos menores y por tanto el gasto se incrementaría en menor magnitud.

Tomemos como ejemplo el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas:

La franja mínima no imponible (es decir, ese valor de referencia donde las personas que están por debajo no pagan y las que están por encima sí) con el IMS quedó en 34.090 pesos y con inflación habría sido de 34.610 pesos.

El piso está más abajo, así que más personas podrían llegar a pagar ese impuesto.

¿Esto quiere decir que todas esas personas pagarán este año más IRPF que el anterior? No necesariamente. Para que eso pase, los salarios tienen que crecer y en una magnitud considerable dado lo que se avizora sea el crecimiento de salarios en 2021. De hecho, una persona que su salario no se incremente en 2021 pagará menos IRPF que el año anterior. y si se pierde el empleo y dado que el IRPF es un impuesto anual, también podría neutralizar un incremento del pago de este impuesto.

Por eso decimos que la medida busca no perder recaudación pero el efecto final dependerá de la magnitud del incremento del salario de la persona y que esa persona continúe en el mercado de trabajo. No necesariamente recaudará más, pero definitivamente sí busca no perder recaudación.

El tema despertó críticas desde la oposición:

El gobierno ajustó la BPC por el Índice Medio de Salarios y no por el IPC, como se venía haciendo desde hace muchos años. La BPC es la unidad de cuenta para definir las franjas del IRPF y el IASS y los montos de muchas prestaciones sociales. — Mario Bergara (@Mario_Bergara) January 22, 2021

No iban a aumentar impuestos e iban a bajar tarifas, pero: pic.twitter.com/vby0RhY7BB — Pablo Ferreri (@pabloferreri) January 22, 2021

También opinó el economista independiente Javier de Haedo, que en su momento asesoró al Partido de la Gente, que integra la coalición.