Exportaciones uruguayas crecieron 31% en enero frente a igual mes del año pasado

El producto más exportado por Uruguay durante enero fue la carne bovina, que acumuló ventas al exterior por US$ 207 millones.

En enero las exportaciones uruguayas -incluyendo zonas francas- sumaron US$ 883 millones, lo que da cuenta de un incremento interanual de 31%, de acuerdo a lo que informó este martes el instituto Uruguay XXI.

¿Qué categorías tuvieron mayor incidencia positiva en el primer mes del año? Concentrado de bebidas, carne bovina, energía eléctrica, vehículos y subproductos cárnicos. En la vereda de enfrente se encuentran arroz y ganado en pie.

El producto más exportado por Uruguay durante enero fue la carne bovina, que acumuló ventas al exterior por US$ 207 millones, un aumento de 59% frente al mismo mes de 2021.

El principal destino de la carne uruguaya fue China. El gigante asiático compró el 70% de la carne bovina que Uruguay vendió en el mes. Esto marca un crecimiento interanual de 111%.

El segundo destino, Brasil, obtuvo una participación del 21%. Las ventas, en comparación con el año pasado, aumentaron un 33% y se ubicaron en US$ 138 millones. La energía eléctrica significó US$ 40 millones, mientras que los vehículos tuvieron una incidencia de US$ 19 millones.

Por otro lado, las exportaciones de arroz mostraron un caída del 47% si se lo compara con enero del 2021. En el caso del ganado en pie, en el mismo mes del año pasado se registraron ventas por US$ 16 millones, mientras que ahora cayeron a US$ 5 millones.