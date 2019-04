Las previsiones de la actividad industrial para el 2019 indican que estará estancada este año

El análisis de Malena Castaldi sobre el documento de la Cámara de Industrias elaborado por sus asesores económicos.

Hace pocos días hablábamos de cómo se comportó la economía en 2018: y aunque el PIB creció un 1,6 por ciento en el año, son claros los signos de estancamiento en la mayoría de los rubros. Hoy vamos a mirar un sector en particular: la industria.

Telemundo accedió a un documento de la Cámara de Industrias elaborado por sus asesores económicos, y vamos a verlo en detalle.

Esta gráfica muestra la evolución del sector en la última década. No incluye la refinería de Ancap ni las empresas en zonas francas. Desde 2012/2013 las cosas vienen complicadas. Presten atención al crecimiento previsto para 2019: 0%.

¿Qué explicaría esto? Según el documento: un empeoramiento del escenario actual, con pérdida de competividad, un incremento de las tarifas públicas y los salarios y dificultades en la demanda regional. Pero además, la Cámara entiende que están perdiendo poco a poco el beneficio de deducir el impuesto a la renta que les corresponde pagar.

Dicho esto, veamos qué pasó con cada sector.

Según el informe, en los últimos seis años se deterioraron más sectores de los que mejoraron. Mientras un 30% creció (celulosa, alimentos para animales, medicamentos, frigoríficos), un 70% empeoró (vestimenta, pescado, alimentos, plásticos).

El empleo también va en caída, en sintonía con las cifras generales del país. Esta gráfica muestra la cantidad de personas que ocupaba la industria año por año, entre 2008 y 2018. Desde 2012 se llevan perdidos unos 22.500 puestos laborales.

Hablamos de empleo, salario y producción en la industria. Todo eso lo resumimos en esta gráfica que nos dice que en la última década el salario real aumentó, el empleo cayó y la producción fue inestable con tendencia en caída.

Y en un año electoral uno podría pensar que la incertidumbre incide, pero no. Esta no es una de las preocupaciones de los industriales, de acuerdo con una encuesta que hizo la Cámara. Por el contrario, lo que se impone es la idea de que el escenario empeora por los problemas estructurales que, una vez más, no logran revertirse.