"Sistema de pagos rápido": cuál es el plan del Banco Central para que las transferencias bancarias sean "inmediatas"

El Banco Central del Uruguay (BCU) presentó este miércoles su “Hoja de ruta del Sistema de Pagos en Uruguay”, con miras a 2025. En ese marco, el presidente del BCU, Diego Labat, dijo en rueda de prensa que “el punto más fuerte es promover el funcionamiento de un sistema de pagos rápido”.

¿Qué implica eso? Que tanto transferencias de persona a persona como de persona a un comercio se puedan acreditar de forma inmediata una vez hechas. “Entendemos que por ahí es donde el resto del mundo está evolucionando y Uruguay tiene que hacer una apuesta fuerte a ese tipo de sistema”, dijo Labat.

En ese sentido, el jerarca reconoció que “hoy las transferencias tienen un cierto tiempo de demora en llegar al otro usuario”. La nueva modalidad que promueve el BCU es que las transferencias sean “inmediatas”. “Uno dispara la transferencia y el beneficiario la recibe al momento”, dijo Labat, y agregó que “esto hoy ya está funcionando, pero funciona en un horario restringido, en días laborales y en cierto horario durante el día”. “La idea es que esto funcione las 24 horas, los siete días de la semana, y que sea un medio de pago más como hoy es el efectivo, los cheques o las tarjetas”, afirmó.

Con este escenario, el BCU busca que las personas puedan ir a un comercio y pagar mediante una transferencia bancaria, a través de distintos formatos, como puede ser escaneando un código QR con la cámara del celular.

“Es un sistema que compite con las tarjetas. Uno va con su teléfono, lee un código QR y automáticamente se hace una transferencia”, dijo Labat, y agregó que “varios países de la región están incursionando en esto”. “La experiencia brasileña es muy buena, es un éxito en el mundo. Eso es lo que queremos replicar en Uruguay”, apuntó, y también señaló que se está recibiendo apoyo de India.

Labat adelantó que el objetivo es que “los primeros resultados” de este sistema se vean en 2023. “Este sistema hoy ya funciona, pero mal. Queremos que se transforme a un buen sistema”, afirmó.

Consultado sobre los costos que implica este sistema para los usuarios, Labat dijo que “es un tema en discusión en el país”. “Lo que promovemos es más competencia, no solo competencia dentro de cada ecosistema sistema sino que haya más ecosistemas. Que además de los cheques y tarjetas, que pueden tener sus costos, generar otro sistema que compita y que permita, como es más eficiente, a la larga bajar costos y ser más eficiente para los comercios y los ciudadanos. Esa eficiencia y esos menores costos se tienen que conseguir por la vía de la competencia, por tecnología que permite ser más eficiente”, afirmó.

Por otra parte, el presidente del BCU remarcó que tanto esta como otras iniciativas parten de la base de estándares de seguridad mínimos. “Los estándares de seguridad no se negocian. Cualquier sistema que implementemos si no es seguro no va a funcionar”, dijo.