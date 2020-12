El hospital de ASSE, Regional Salto, realizará este lunes más de 100 testeos aleatorios al personal del centro

Por este motivo, las autoridades informan que no se entregarán resultados ni realizarán estudios que no estén previamente coordinados y piden a los usuarios restringir su concurrencia a emergencias o casos realmente justificados durante este lunes.

Serán aproximadamente 115 testeos a personal médico y no médico.

El objetivo es completar los testeos antes de las 14 horas y esperar los resultados en las siguientes 36. No se descarta repetir la práctica si las circunstancias lo ameritan. La dirección del centro de salud descarta que esto afecte en forma sensible la atención al público. No obstante, piden a los usuarios no concurrir si no había turno coordinado.

A quienes no tengan número para el lunes, ni urgencia en la atención, se les solicita ir el martes o acudir a las vías de telemedicina.