El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo que él no se vacunará contra el coronavirus

El mandatario se contagió el coronavirus a comienzos de julio, y más de la mitad de su gabinete dio positivo.

“No me vacunaré, es mi derecho. Estoy seguro de que el parlamento no se lo pondrá difícil a quien no quiera vacunarse. Cualquiera que no se vacune, si es efectivo, duradero y confiable solo se hace daño a sí mismo y quien se vacune no se infectará, así que no tienes que preocuparte”, dijo el actual presidente de Brasil.

Bolsonaro aseguró que una vez que las autoridades de la salud del país aprueben una vacuna, el gobierno "organizará inmediatamente" su compra y distribución para quienes deseen ponérsela.

El miércoles, el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer comunicó a la agencia reguladora brasileña resultados sobre los ensayos de su vacuna, paso necesario para solicitar su registro.

El Ministerio de Salud de Brasil ya acordó la compra de 100 millones de dosis de una vacuna desarrollada por astrazeneca y la Universidad de Oxford.

Bolsonaro enfrenta críticas por su manejo de la pandemia y por minimizarla, en tanto se opone a medidas de confinamiento.

La pandemia de coronavirus deja en Brasil más de 170.000 muertos, según el recuento de AFP en base a cifras oficiales, el segundo país con más decesos en términos absolutos, detrás de estados unidos.