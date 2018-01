El Ministerio de Trabajo comenzará a fiscalizar que los repartidores realicen los cursos obligatorios

Desde el 1º de enero los deliverys están obligados a realizar cursos de capacitación. Incluyen temas como la seguridad vial, derechos laborales o el transporte de mercaderías.

Daniel Moyá, uno de los trabajadores del rubro, opinó al respecto de la nueva normativa:

Para mí ya es básico. Todos sabemos que cruzar en luz roja no se puede, pero hay momentos que en lugares que nos sentimos más presionados por cantidad de trabajo tenemos que hacer cosa como pasar por arriba de una vereda. Todos sabemos que no se puede hacer pero hay que hacerlo. Hay mucha demanda y uno tiene que andar ágil en la calle. Me parece que está bien por un tema de regularizarnos. Yo hace seis años que trabajo en este rubro y hay muy poca regularización.