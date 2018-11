Yamandú Orsi y Carolina Cosse discrepan sobre la aplicación de tolerancia cero en el consumo de alcohol

La precandidata consideró demagógico el planteo de Lacalle Pou, pero el intendente de Canelones cree que las sanciones deberían ser graduales.

El intendente de Canelones Yamandú Orsi piensa ahora lo mismo que el año pasado, cuando coincidió con los blancos Armando Castaingdebat y Amin Niffouri sobre la posibilidad de que las sanciones por ingesta de alcohol fueran diferenciales.

“Prefiero ir a los que saben y más allá de que yo pueda tomar una copa y considerar que puedo manejar bien si a mí me dice algún técnico “eso lleva riesgo”, me atengo a lo que dicen los que saben. Son discusiones que preferiría que no se dieron en campaña electoral porque me parece que simplificamos la discusión. En el caso de 0,3, por ejemplo, soy de la idea de que no tenga la misma sanción que alguien que consumió mucho. Si está prohibido, está prohibido pero no es lo mismo una cosa que la otra”.

La precandidata elegida por el MPP, sector al que pertenece Orsi, rechazó el planteo de Lacalle Pou.

“La verdad me parece demagógico. Lo principal es la salud de la gente y cuidar la salud de las personas, porque por ejemplo hay lugares en el mundo que no hay límite de velocidad, ¿Nosotros estamos dispuestos a no tener límite de velocidad? Sería un disparate ¿verdad? Es un tema de construcción cultural. Estamos construyendo cultura. Por eso son las medidas, para centrar lo que va en el centro, que es la vida humana”.