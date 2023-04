Coca-Cola presenta su nueva campaña global, “Obra maestra”, que une la icónica pintura de Andy Warhol con ilustres piezas clásicas y contemporáneas

Coca-Cola reúne obras de arte icónicas de Andy Warhol, JMW Turner y Johannes Vermeer, junto a piezas de algunos de los artistas emergentes más prometedores del mundo, en un nuevo y atractivo film que celebra el sabor refrescante.

Coca-Cola presenta “Obra maestra”, una campaña global que celebra la icónica marca Coca-Cola y el sabor refrescante. Representando esos momentos en los que las personas realmente pueden conectar con sus pasiones y expresarse a sí mismas, la campaña demuestra cómo Coca-Cola permite que todos disfruten cualquier descanso al máximo, sin límites ni restricciones.

La creatividad de esta nueva campaña aprovecha la iconicidad de Coca-Cola y se apoya en la cultura de una manera nueva y sorprendente. Este atractivo film presenta obras de arte universalmente reconocidas de algunos de los maestros más famosos de la historia junto con piezas de artistas emergentes de todo el mundo. La campaña se lanza en América Latina en marzo, seguida por otros mercados en el transcurso de 2023.

Ambientado en una galería de arte y partiendo de la icónica “Large Coca-Cola” , de Andy Warhol, de 1962, el nuevo film muestra cómo la inconfundible e icónica botella de Coca-Cola pasa de obra de arte en obra de arte, mientras un universo entero se une mágicamente para brindarle un momento refrescante a alguien que lo necesita.

En una notable expresión de la capacidad de Coca-Cola para encender la Magia de Verdad en cualquier momento de descanso, la botella se mueve entre grandes obras artísticas como “El Naufragio” de JMW Turner; “El grito”, de Munch (litografía recoloreada); “El dormitorio en Arlés”, de Van Gogh; “El puente del tambor y la colina del atardecer en Meguro”, de Hiroshige; hasta finalmente aterrizar en “La joven de la perla”, de Vermeer, cuyo personaje abre hábilmente la botella y la coloca junto a un estudiante que necesita algo de inspiración y un sabor refrescante.

“Durante más de un siglo, Coca-Cola ha construido y mantenido su estatus icónico en todo el mundo como un símbolo de optimismo que ha refrescado a generaciones. Con orgullo, y durante muchas décadas, hemos visto a nuestra marca ser celebrada y reimaginada por numerosos artistas y creadores, incluyendo el caso más famoso: el ícono del pop-art Andy Warhol”, dijo Pratik Thakar, Líder Global de Estrategia Creativa y Contenido Integrado para Coca-Cola. Y añadió: “Este fue el punto de partida que inspiró la nueva campaña, mientras exploramos cómo fusionar la identidad instantáneamente reconocible de Coca-Cola y su fama de sabor refrescante, con otros notables referentes de nuestra cultura”.

A medida que la botella de Coca-Cola recorre las obras expuestas en “Obra maestra”, nos ocupamos de destacar no solo algunas de las piezas artísticas más universalmente reconocidas del arte sino, además, mostrar la excelencia de algunos de los creadores emergentes más atractivos del mundo, exhibidos por Coca-Cola por primera vez en una plataforma global tan importante. Estos incluyen a:

“Divino Idilio” – Aket, 2022 (Europa)

“No puedes maldecirme” – Wonder Buhle, 2022 (África)

“El secador de pelo” – Fatma Ramadan, 2021 (Medio Oriente)

“Cayendo en la biblioteca” – Vikram Kushwah, 2012 (India)

“Encuentros naturales” – Stefania Tejada, 2020 (América Latina)

“Estamos muy entusiasmados de conectarnos con Coca-Cola para exhibir una de las obras más icónicas de Andy Warhol junto con algunas de las obras maestras más amadas del mundo”, dijo Michael Dayton Hermann, Director of Licensing, Marketing and Sales en The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts. “Estas piezas, junto con el trabajo de artistas emergentes de todo el mundo, celebran el poder inspirador del arte visual a través de la lente mágica de Coca-Cola”.

Junto con el nuevo film “Obra maestra” -que se estrenará en América Latina a partir de marzo, previo a su lanzamiento gradual en otras regiones-, la campaña también incluye un nuevo conjunto de ocho coleccionables digitales presentando a cinco artistas emergentes y tres maestros consagrados que aparecen en “Obra maestra”, cuyo lanzamiento se celebró este mes de abril. Además, podrán verse entrevistas con los artistas emergentes alojadas en un micrositio especial y a través de vallas publicitarias en vía pública.

“Estamos muy emocionados de haber creado ‘Obra maestra’, una campaña global, integrada y experiencial, que incorpora inteligencia artificial de vanguardia”, manifestó Ajab Samrai, Global Chief Creative Officer de BLITZWORKS. “Siglos de movimientos artísticos chocan, y los grandes maestros del pasado y del presente cobran vida y trabajan juntos para brindar un momento refrescante en el momento justo. Cuando reúnes al equipo correcto, sucede la magia”.

Para obtener más información sobre todas las piezas artísticas presentadas en “Obra maestra”, además de otros contenidos, visite la galería virtual: https://www.coca-cola.com/ar/es/offerings/masterpiecegallery

Tanto el film “Obra maestra” como el resto del contenido fueron creados por BLITZWORKS. El film fue dirigido por Henry Scholfield de Academy films con postproducción de Electric Theatre Collective. OpenX/David crearon el concepto digital de la campaña en vía pública. Los coleccionables digitales fueron creados por TAFI & BLITZWORKS.