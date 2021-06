UM mejor rankeada entre universidades uruguayas en QSWUR 2022

La Universidad de Montevideo quedó entre las mejores 500 universidades del mundo por tercer año consecutivo en el QS World University Rankings.

La Universidad de Montevideo (UM) se ubicó en el puesto 469 en el QS World University Rankings, en su edición 2022, según publicó la calificadora internacional el 8 de junio en su sitio web.

El ranking se produce a través de la consultora internacional en educación superior, QS Quacquarelli Symonds, que evalúa a las mejores universidades del mundo. En esta edición participaron más de 5.500 instituciones y la Universidad de Montevideo logró ubicarse nuevamente entre las 500 mejores, con la posición más destacada entre las uruguayas, y subiendo posiciones con respecto a la edición anterior.

La UM tiene convenios de cooperación académica con universidades de prestigio que lograron ubicarse en las primeras veinte posiciones, tales como University College of London (UCL), Nanyang Technological University of Singapore (NTU) y University of Hong Kong. Además, comparte alianzas de cooperación e intercambio con las instituciones latinoamericanas que destacaron en este ranking general, tales como la Universidad de Buenos Aires (UBA), que quedó en la primera posición dentro de la región, seguida de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidade de Sao Paulo (USP).

Una apuesta para “ir a más”

La UM avanza en su apuesta a la formación de excelencia con grandes iniciativas. En los últimos dos años, se lanzaron nuevas carreras que responden a necesidades del mercado laboral y de desarrollo para el país, tales como la Licenciatura en Ciencia de Datos para Negocios (con dirección académica de la Facultad de Ingeniería y Facultad de Ciencias Empresariales); la Licenciatura en Finanzas, con un perfil único en Uruguay; un Posgrado en Business Analytics & Data Science para formar líderes en nuevas herramientas de gran impacto para las organizaciones; el Posgrado en Transformación digital y Derecho, que prepara a los profesionales para una visión integradora; y un Posgrado en Comunicación Política, orientado al análisis y gestión de estrategias en las distintas esferas.

Este año, en agosto, también se ofrecerá el Posgrado en Transformación Digital (de enfoque empresarial), a través de la Unidad de Maestrías y Posgrados en Economía (UMPE). Asimismo, en los próximos meses, habrá anuncios de nuevos programas con perfiles de vanguardia, tanto a nivel de grado como posgrado.

Finalmente, la UM apuesta a más con investigaciones y proyectos que responden a los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), así como el proyecto del nuevo campus de Ingeniería, que se inaugurará en el Parque Tecnológico del LATU en 2022, y ofrecerá una experiencia diferente a quienes buscan construir la Ingeniería del futuro