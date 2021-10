UM presentó la Licenciatura en Política, Filosofía y Economía

Durante el lanzamiento tuvo lugar el panel “¿Qué formación tienen los que dirigen las políticas mundiales?”.

¿Qué consideraciones deberían tener los creadores de políticas frente a la inmigración? ¿Cómo se administran los recursos escasos de un país? ¿Qué camino se

debe seguir para promover políticas sustentables y valorar los recursos energéticos? ¿Qué papel podría asumir un país como Uruguay en los conflictos internacionales? En 2022, la Universidad de Montevideo (UM) comenzará a dictar la Licenciatura en Política, Filosofía y Economía, que tiene como objetivo formar a profesionales que puedan abordar estos y otros temas vinculados al desarrollo social en organizaciones, empresas y gobiernos.

En este contexto, el 30 de setiembre tuvo lugar el panel titulado “¿Qué formación tienen los que dirigen las políticas mundiales?”.

Una carrera de perfil único en Uruguay

La nueva carrera tendrá un fuerte componente internacional, que se dará a través de al menos una experiencia en el extranjero que los alumnos deberán realizar (en modalidad semestre de intercambio académico, pasantía laboral, workshops o cursos de verano); el contacto con profesores y estudiantes internacionales en la UM; y la posibilidad de combinar la licenciatura con una carrera de University of London, en las que los estudiantes cursan los estudios en la UM y reciben un título de la universidad inglesa.

La Licenciatura en Política, Economía y Filosofía está inspirada en carreras similares de universidades como London School of Economics, UCL, Oxford y King´s College London.

Los estudios de la UM capacitarán a los graduados para trabajos diversos: desempeño en organismos internacionales e instituciones multilaterales; diseño y evaluación de políticas públicas en temas sociales; gestión pública y asesoría en temas de gobierno a nivel departamental, nacional e internacional; Think-tanks; investigación y desarrollo; y organismos de la sociedad civil; entre otros.

En el lanzamiento, que se realizó en el Auditórium del WTC, participaron Lucila Arboleya, economista por la UM, Master of Public Administration in International Development (MPA/ID) por la Universidad de Harvard y analista de Inversiones y Finanzas - Perspectivas de Inversión y Suministro de Energía en la Agencia Internacional de Energía (IEA) de París y Matías Petersen, PhD en Economía Política por King's College of London y actual profesor e investigador en la Universidad de Los Andes (Chile). Además, es asesor internacional en Ciencia Política de la nueva carrera.

La licenciatura estará codirigida por las facultades de Humanidades y Educación y de Ciencias Empresariales y Economía. Por esa razón, participaron del panel sus dos decanos: Francisco O'Reilly, PhD en Filosofía, y Alejandro Cid, PhD en Economía. El moderador del encuentro fue Martín Aguirre, director del diario El País