En Moscú se inció la vacunación contra el Covid-19

La operativa empezó este sábado con el foco en personal sanitario, trabajadores sociales y maestros. La vacunación de la población en general se espera para los próximos días.

La capital rusa inició la vacunación contra el coronavirus este sábado con 70 centros de vacunación que en esta primera instancia atendieron a trabajadores sociales, personal médico y maestros.

“Moscú está absolutamente listo para esta vacunación, tenemos un sólido sistema logístico que asegura la transportación de la vacuna en cada etapa, desde los proveedores a las salas de vacunación, según las normas de la cadena de frío de la vacuna”.

Las autoridades sanitarias dijeron que durante esta primera fase de vacunación en Moscú, no se incluirá a trabajadores mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o en período de lactancia.

No indicaron cuándo estaría disponible el tratamiento para el público en general.

El viernes, la alcaldía de Moscú anunció que 5.000 personas se habían registrado en las cinco horas siguientes a la apertura de las inscripciones en línea.

“Quiero asegurarme de que el coronavirus no me infectará ni a los que amo. Quiero poder ir al gimnasio con seguridad y llevar mi vida normal otra vez. Espero que la vacuna me ayude a producir anticuerpos que nos aseguren a mí ya los que quiero por largo tiempo”.

Rusia fue uno de los primeros países en anunciar el desarrollo de una vacuna -llamada Sputnik V - en agosto, incluso antes de que comenzaran los ensayos clínicos a gran escala.

Sus creadores anunciaron el mes pasado una tasa de eficacia del 95%, según los resultados provisionales, y que la vacuna sería más barata y fácil de almacenar y transportar que otras.