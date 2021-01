India abrió la vía a una de las mayores campañas de vacunación del mundo, al aprobar este domingo de forma urgente el uso de dos vacunas contra la Covid-19

Esta luz verde permitirá lanzar una gigantesca campaña de vacunación en el país de 1.300 millones de habitantes.

"Después de un examen adecuado, la CDSCO (Central Drugs Standard Control Organization) ha decidido aceptar las recomendaciones del comité de exportación y, en consecuencia, las vacunas del Serum Institute (vacuna AstraZeneca / Oxford) y Bharat Biotech están siendo aprobadas para uso restringido en situaciones de emergencia y el permiso es concedido a la asistencia sanitaria [inaudible] de Kerala para la realización de ensayos clínicos de fase tres en la India", dijo V.G. Somani, Controlador General de Medicamentos de India.

El Serum Institute de India, el mayor fabricante de vacunas del mundo, afirmó que está produciendo entre 50 y 60 millones de dosis al mes de la vacuna de AstraZenca/Oxford.

El primer ministro Narendra Modi afirmó en Twitter que estas aprobaciones de urgencia son "un punto de inflexión decisivo para fortalecer una lucha enérgica" que "acelera el camino hacia una nación más saludable y libre de covid".

Esta luz verde permitirá lanzar una gigantesca campaña de vacunación en el país de 1.300 millones de habitantes, el segundo más afectado en el mundo en número de casos, con más de 10,3 millones, y el tercero más enlutado con cerca de 150.000 muertos.

Pero así como en otros países, las aprobaciones en India se produjeron entre opiniones divididas sobre la seguridad de las vacunas.

“No solo es por mí, sino por la sociedad completa, porque ya sabes, podrías ser portador asintomático, así que entre más gente se vacune, más rápido la sociedad y los países podrán volver a la normalidad”, comentó Tayal Maheshwari.

Todos están diciendo que deberías ver si tiene efectos secundarios, podría tener efectos que no son buenos para ti”, afirmó Ajay Nagar.

"Iré tan pronto como llegue. Es seguridad. Es seguridad para nosotros. La vacunación es segura para nuestro cuerpo. Si no la obtengo porque otras personas dicen cosas y contraigo Covid-19, ¿a quién afecta? Me afecta a mí. Si tienes una tos intensa, el gobierno nos pide que vayamos a revisarnos. Pero, ¿a dónde podemos ir? No tenemos dinero. Las personas que sí lo tienen y están asustadas corren a los hospitales privados”, explicó Shakthivel.

India desea inmunizar hasta 300 millones de personas de aquí a mediados de 2021. El gobierno ya realizó simulacros de vacunación en todo el país y se dio formación a 96.000 trabajadores de la salud.