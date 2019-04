A 25 años del genocidio en Ruanda, rindieron homenaje a las víctimas

El acto, que recordó a al menos 800.000 víctimas, contó con la presencia de mandatarios africanos y del primer ministro belga.

A 25 años del genocidio de al menos 800.000 personas en Ruanda, se realizó un homenaje en honor a las víctimas. La masacre entre abril y julio de 1994 fue instigada por el régimen extremista de la etnia hutu contra la minoría tutsi y los hutus moderados

En el aniversario número 25 del genocidio que mato por lo menos 800.000 personas en Ruanda, el presidente Paul Kagame destaco la fuerza del pueblo. Kagame inició los actos de conmemoración del genocidio y encendió la llama en el memorial de Gisozi, en Kigali, donde más de 250.000 víctimas fueron enterradas.

“Ruanda se convirtió en una familia de nuevo. Los brazos de nuestro entrelazados para construir los pilares de nuestra nación”, dijo el presidente ruandés, Paul Kagame.

Instigado por el régimen extremista de la etnia hutu, entonces en el poder, la masacre fue principalmente en contra la minoría tutsi del país y los hutus moderados. El asesinato la noche del 5 de abril de 1994 del presidente ruandés Juvénal Habyarimana, un hutu, desencadenó el genocidio.

En la ceremonia del domingo participaron líderes de países africanos, de fuera del continente sólo acudió el primer ministro belga Charles Michel, que manifestó su apoyo a la antigua colonia.

“Hay que decir: este genocidio es también el fracaso de la comunidad internacional, que no pudo prevenir, que no pudo contrarrestar, que no pudo detener este crimen contra la humanidad. Y estoy ante ustedes, en nombre de un país que también quiere asumir la responsabilidad, directamente a los ojos, por su papel en la historia”, dijo el primer ministro belga.

La conmemoración se llevó a cabo sin el presidente francés, Emmanuel Macron, que declinó la invitación, oficialmente por razones de agenda. Su ausencia es una decepción para los ruandeses, que esperaban escuchar la disculpa de Francia por su papel en 1994.

El poder en Ruanda acusa a Francia de haber sido cómplice del régimen hutu, e incluso de haber participado en las matanzas, lo que siempre se negó en París.