Alberto Fernández, el candidato a presidente elegido por Cristina Fernández: “Cristina cree que yo sirvo más para este momento que ella”

Cristina Fernández anunció que se postula como candidata a la vicepresidencia de Argentina. La ex mandataria se presenta a las elecciones de octubre como número dos de Alberto Fernández, ex jefe de su gabinete.

Así habló Alberto Fernández tras conocerse la noticia:

“No le presto mucho atención a quienes dicen que soy el títere de Cristina. Cuando tuve diferencias con Cristina, me fui; cuando tuve que criticarla, la critiqué; cuando tuve que reencontrarme, me reencontré. Soy un tipo grande que sabe plantear las cosas.

Que Cristina me acompañe es esencial para mí. Si Cristina no me hubiese acompañado no sé qué hubiera dicho. Cristina es esencial, es la referencia central de la política argentina.

Cristina cree que yo sirvo más para este momento que ella. Siente que la Argentina de hoy no es igual a la que le tocó a ella, y que, por ahí, yo puedo ayudar más que ella”.