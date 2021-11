Argentina: declararon culpable al "hombre gato" por los asesinatos de su madre y su tía; fue condenado a perpetua

El fiscal de la causa, Fernando Guzzo, dijo que el acusado cometió este “asesinato despiadado” con “plena consciencia de la criminalidad de sus actos”.

Tras una semana de juicio oral este miércoles en Argentina un jurado popular declaró culpable por unanimidad al ciudadano israelí Gilad Gil Pereg, imputado por los femicidios de su madre y de su tía. El hombre fue condenado a cadena perpetua.

Pereg fue denominado como el "hombre gato" luego de que no parara de maullar en la audiencia, lo que obligó a la jueza a suspenderla días atrás.

Según consigna Infobae la magistrada le pidió este miércoles que se pusiera de pie para la lectura y dos custodios ayudaron al detenido a levantarse.

"Nosotros, el jurado, encontramos culpable por unanimidad por el homicidio agravado por el vínculo al señor Gilad Gil Pereg", se dijo sobre el homicidio de la madre. A la misma decisión llegó el jurado con respecto al homicidio de la tía. Mientras tanto el ahora condenado miraba al piso.

Más temprano la jueza le había dado la posibilidad a Pereg de que dijera sus últimas palabras antes del veredicto: "Me están intentando culpar a la fuerza. Quieren decir que yo hice cosas que yo no hice. Es fácil usarme como un target. Por eso, apenas hice la denuncia de que desaparecieron mi mamá y mi tía, enseguida empezaron a buscar la forma para acusarme a mí de su desaparición. Por eso me hicieron tantos allanamientos en casa", afirmó.

También habló el fiscal de la causa Fernando Guzzo, quien dijo que el acusado cometió este “asesinato despiadado” con “plena consciencia de la criminalidad de sus actos”.

“Nunca negamos que tiene una enfermedad, que padece una patología” pero “no es inimputable”, agregó el fiscal.

Los asesinatos ocurrieron en enero de 2019 en la provincia argentina de Mendoza.