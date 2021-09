Argentina: discusión en chat de madres desembocó en pelea entre dos hombres frente a una escuela; uno perdió visión en un ojo

La frase que inició la discusión y luego la brutal pelea: "Yo con mamás luchonas no converso".

La discusión comenzó en un chat de WhatsApp que nuclea a madres de un colegio de Argentina. Una le dijo a otra: “No flaca te reconfundiste. Yo con mamás luchonas no converso”. La respuesta de la mujer ofendida no se hizo esperar, y llegó en un audio en que le planteó: “¿Mamá luchona me decís a mí?, con esa cara de frígida. Pelotuda del orto. Ya nos vamos a ver y más te vale que me lo digas en la cara. (...) ¿Por qué me hablas por acá y no por privado? ¿Qué tenés, miedo?".

Imágenes de cámaras de seguridad de la zona del Instituto Evangélico Americano de Caseros registraron lo que llegó después: una brutal pelea entre el padre de una de las mujeres y el esposo de la otra.

Todo empezó como una discusión en tono fuerte, pero fue escalando con el correr de los segundos. Recriminaciones, gestos violentos y una que otra patada mínima de la mamá ofendida, que con su hija también se acercó a la institución.

La Policía acudió de inmediato para ponerle fin a la gresca, pero no pudieron evitar que la víctima terminara de la peor manera: pérdida de visión en uno de sus ojos. Según señaló Infobae, la víctima es un hombre de 46 años, y el agresor, de 52 años (padre de una de las mujeres que protagonizaron la discusión virtual), fue detenido y acusado del delito de lesiones graves.

El apoderado del colegio habló esta mañana con la prensa frente al centro educativo y lamentó lo sucedido. “Estuvimos en contacto con las familias. La idea es pacificar, entender por qué sucedió y acompañar a la comunidad educativa. Es inaudito”, dijo el hombre, según da cuenta Infobae.