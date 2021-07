Argentina superó los 100.000 muertos por Covid y recordaron desafortunada frase de Alberto Fernández en 2020

“No lo dudé nunca: prefiero tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos”, dijo el 11 de abril de 2020 el mandatario argentino.

Argentina registró este miércoles 614 nuevos decesos por Covid-19 y superó los 100.000 muertos desde que se inició la pandemia, mientras los casos sobrepasan los 4,7 millones, según el reporte del Ministerio de Salud.

El balance de muertos por Covid llegó así a 100.250 personas, pese a que las infecciones muestran signos de ralentización mientras el país viene acelerando desde hace varias semanas su plan de vacunación.

La cifra también hizo recordar en redes y medios una desafortunada frase del presidente Alberto Fernández. “No lo dudé nunca: prefiero tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos”, dijo el 11 de abril de 2020 en una entrevista con el medio Perfil, según recuerda este miércoles La Nación.

Un año y tres meses después, esa cifra de fallecidos se volvió realidad, pese a las largas cuarentenas obligatorias que dispuso el gobierno de Fernández.

“No podría vivir en paz sabiendo que pudiendo evitar una muerte dejé que esa muerte ocurriera. No quiero pensar lo que sería en mi conciencia dejar que mueran 40.000. No duermo más, no vivo más en paz. Entonces yo esa duda nunca la tuve”, agregó el presidente en esa entrevista.

Con información de AFP