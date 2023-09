Ashton Kutcher y Mila Kunis en el centro de la polémica por apoyar al actor de "That '70s Show" condenado por violación

Masterson, hallado culpable en mayo de violar a dos mujeres en 2001 y 2003 en su casa en Hollywood Hills, fue condenado el jueves en Los Ángeles a una pena de 30 años de cárcel a cadena perpetua.

El respaldo que los actores Ashton Kutcher y Mila Kunis enviaron al actor Danny Masterson antes de que se conociese su condena por violación ha despertado la polémica en Hollywood y el rechazo de varios artistas y grupos sociales.

Kutcher y Kunis, casados desde hace varios años, enviaron cartas en apoyo a Masterson antes de que la jueza a cargo del caso lo sentenciara por dos cargos de violación.

"Danny ha sido sólo una influencia positiva en mi vida", escribió Kutcher, quien calificó al artista y miembro de la Iglesia de la Cientología como un "modelo a seguir", de acuerdo con la publicación especializada Variety.

La pareja Kutcher-Kunis, que conoció a Masterson cuando protagonizaron la serie "That '70s Show", envió las misivas a la jueza Charlaine Olmedo para interceder por una pena menor a pesar de estar consciente de la gravedad de las acusaciones.

Masterson, hallado culpable en mayo de violar a dos mujeres en 2001 y 2003 en su casa en Hollywood Hills, fue condenado el jueves en Los Ángeles a una pena de 30 años de cárcel a cadena perpetua.

Con la decisión judicial, el actor de 47 años y padre de una hija de 9 años con la actriz Bijou Phillips, sólo podrá solicitar para libertad condicional a los 77 años.

"No creo que sea un peligro ambulante para la sociedad y que su hija crezca sin su padre presente sería una injusticia", escribió Kutcher.

"Es un ser humano extraordinariamente honesto e intencionado. En los 25 años de relación no recuerdo que me haya mentido nunca. Me ha enseñado a ser directa y a afrontar los problemas de la vida y las relaciones de frente, resolverlos y seguir adelante".

"Doy fe de todo corazón del carácter excepcional de Danny Masterson y de la tremenda influencia positiva que ha tenido en mí y en la gente que le rodea", escribió Kunis en otra carta.

Ambos actores insistieron en sus misivas que Masterson, acusado de drogar a sus víctimas antes de violarlas, se caracterizó por llevar una vida sin drogas.

De acuerdo con medios estadounidenses, más de 50 personas enviaron cartas a la jueza en apoyo a Masterson, entre ellos los actores Giovanni Ribisi y William Baldwin.

Este apoyo generó el rechazo de varios actores y colectivos. Por ejemplo, la actriz Christina Ricci compartió una reflexión en sus redes que es adjudicada como una crítica a lo sucedido: “A veces las personas que hemos amado y admirado hacen cosas horribles. Puede que no nos hagan estas cosas a nosotros, pero eso no significa que no hayan hecho cosas horribles. Las personas que conocemos como 'tipos increíbles' pueden ser depredadores y abusadores. Es difícil de aceptar, pero tenemos que hacerlo”.

La respuesta a las críticas

Tras la ola de críticas, el matrimonio de actores publicó un video en sus redes sociales en el que afirmaron ser conscientes de lo que causaron las cartas de apoyo que escribieron y explicaron el contexto en el que las hicieron.

"Hace un par de meses, la familia de Danny se acercó a nosotros y nos pidió que escribiéramos cartas para representar a la persona que conocíamos durante 25 años, para que el juez pudiera tomar eso en consideración a la hora de la sentencia. Las cartas estaban destinados a que el juez las leyera y no a socavar el testimonio de las víctimas ni a volver a traumatizarlas de ninguna manera. Nunca querríamos hacer eso y lamentamos si eso ha ocurrido", apuntan en el video.

En la misma línea, afirmaron apoyar a las víctimas de este y otros casos: "Apoyamos a las víctimas. Lo hemos hecho históricamente a través de nuestro trabajo y continuaremos haciéndolo en el futuro. Nuestro corazón está con cada persona que alguna vez ha sido víctima de agresión sexual, abuso sexual o violación".

