Atropello masivo en Nueva York deja al menos ocho muertos

Varias personas murieron y otras muchas resultaron heridas en Nueva Yorkdespués de que un conductor arremetiera con una camioneta contra ciclistas y peatones y luego se estrellara contra otro vehículo el martes, fiesta de Halloween, dijo la policía.

Un hombre salió de la camioneta sosteniendo armas falsas, antes de ser baleado por la policía y detenido, explicó el Departamento de Policía de Nueva York(NYPD) en su cuenta en Twitter. El motivo del incidente no era evidente en un primer momento.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que el presidente Donald Trump “ha sido informado sobre el incidente en Nueva York” y seguiría recibiendo detalles a medida que se conocieran. “Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados”, señaló.

Nueva York, que muchas veces ha estado en alerta de alta seguridad desde los ataques de Al Qaida el 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas, es la capital financiera y del entretenimiento de Estados Unidos, con una población de 8,5 millones de habitantes.

The truck drove south on the path striking multiple people. 8 people were killed, 11 have serious but non-life threatening injuries.

“El vehículo golpeó a varias personas en el trayecto. Hay varios muertos y numerosas personas heridas”, tuiteó la policía en su cuenta NYPDnews.

“El vehículo impactó hacia el sur golpeando otro vehículo. El sospechoso salió del vehículo exhibiendo armas de fuego falsas y recibió disparos del Departamento de Policía de Nueva York”, agregó.

Los servicios de emergencia dijeron que el incidente ocurrió a las 15H06 (19H06 GMT) en las calles Chambers y West Street en el barrio de TriBeCa, no muy lejos de la escuela secundaria Stuyvesant High School, cuando en la ciudad se celebra la fiesta de Halloween.

Testigos dijeron a medios locales que presenciaron un accidente automovilístico, antes de que una persona saliera de uno de los vehículos y se escucharan disparos.

El gobernador del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, y el alcalde Bill de Blasio estaban en el lugar para ser informados sobre el incidente.

La visión del alcalde Bill de Blasio

Un hombre embistió este martes contra ciclistas en “una acto de terrorismo” que dejó ocho muertos y una decena de heridos en Manhattan, dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.

This is a very painful day in our city, but New Yorkers will not be changed by an act of terror. pic.twitter.com/pJWVyihFaW

— Bill de Blasio (@NYCMayor) October 31, 2017