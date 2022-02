Biden anunció que el lider de ISIS fue abatido en el norte de Siria por militares estadounidenses

"Gracias a la habilidad y valentía de nuestras Fuerzas Armadas, logramos retirar del campo de batalla a Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi", celebró el presidente norteamericano.

El presidente Joe Biden dijo el jueves que el líder del grupo Estado Islámico (EI) murió durante una incursión de las fuerzas de Estados Unidos en Siria.

"Anoche, bajo mi dirección, las fuerzas militares estadounidenses en el noroeste de Siria llevaron a cabo con éxito una operación antiterrorista para proteger al pueblo estadounidense y a nuestros aliados, y hacer del mundo un lugar más seguro", dijo Biden en un comunicado.

Los soldados estadounidenses se encuentran sanos y salvos, agregó el presidente, quien anunció que dirigirá un mensaje al país en el transcurso de la mañana.

Un alto funcionario de la Casa Blanca precisó que el líder del EI se inmoló durante la operación haciendo estallar una bomba que cargaba.

"Gracias a la habilidad y valentía de nuestras Fuerzas Armadas hemos sacado del campo de batalla a Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, el líder de ISIS", dijo Biden usando otro acrónimo del EI.

President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS. pic.twitter.com/uhK75WeUme

— The White House (@WhiteHouse) February 3, 2022