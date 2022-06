Biden luego que Suprema Corte revocara derecho constitucional al aborto: "La salud y la vida de las mujeres están ahora en peligro"

Considera que es una decisión que implica un "error trágico" y es el resultado de una "ideología extremista".

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró este viernes que la decisión de la Corte Suprema de anular el derecho al aborto fue un "error trágico" y el resultado de una "ideología extremista".

"La salud y la vida de las mujeres de este país están ahora en peligro", recalcó el demócrata en un discurso después de que se conociera la sentencia histórica. Lamentó un "día triste" para Estados Unidos, que se convierte en una "excepción" en el mundo.

El presidente instó a proseguir la lucha de manera "pacífica" y a defender "en las urnas" el derecho al aborto y todas las demás "libertades personales", ya que se acercan las elecciones legislativas de mitad de mandato que se anuncian complicadas para los demócratas.

Today is a very solemn moment for the United States.

The Supreme Court expressly took away a Constitutional right from the American people that it had already recognized. They simply took it away. That's never been done to a right that is so important to so many Americans.

— President Biden (@POTUS) June 24, 2022