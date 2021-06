Bolsonaro se enfureció con periodistas de Globo, se sacó el tapabocas y les dijo: "Ustedes son una prensa basura"

El presidente de Brasil se irritó este lunes con un grupo de periodistas y hasta los insultó después de que le preguntaran sobre los más de 500.000 muertos que el Covid-19 deja en el país.

El presidente brasileño Jair Bolsonaro dijo a un periodista de Globo y los miembros del equipo de ese medio que se callaran, se quitó el tapabocas y se quejó también del medio internacional CNN en Brasil. Todo esto sucedió tras en una rueda de prensa luego de la graduación de sargentos de la Fuerza Aérea este lunes en San Pablo, según informó el diario Folha de San Pablo.

"¿CNN? Ustedes elogian la marcha ahora el domingo, ¿verdad? Lanzaron fuegos artificiales y ustedes todavía los elogiaron", dijo Bolsonaro a los periodistas, refiriéndose a las protestas del sábado contra su gobierno que reunieron miles de manifestantes en todo el país.

Enojado tras una pregunta en la que le recordaron que fue multado por el gobierno paulista por no usar la máscara, se dirigió a los periodistas de Globo y afirmó: "Hacen una prensa de mierda, ustedes son una prensa basura".

Instantes más tarde apuntó, dirigiéndose al periodista: “Callate, ustedes son unos sinvergüenzas. Hacés un periodismo canalla que no ayuda en absoluto. Destruis a la familia brasileña, la religión brasileña". Luego agregó: "Si ve Globo, no tiene información. Si mirás estás desinformado. Había que avergonzarse de sí mismo por hacer un trabajo sucio así ”, concluyó.

Consultado además sobre su costumbre de no usar la preceptiva mascarilla, que en ese momento tenía puesta, Bolsonaro se la quitó para preguntarle a una reportera del grupo Globo: "Estoy sin máscara en Guaratinguetá. ¿Estás feliz ahora? ".

Sobre el uso de la mascarilla, el mandatario insistió: "Llego como yo quiera, donde yo quiera y cuido de mi vida. Quien no quiera usar la máscara, que no la use".

