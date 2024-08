Boric dice que no tiene dudas que Maduro ha intentado "cometer fraude" en Venezuela: "Chile no reconoce su triunfo autoproclamado"

"No confiamos en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela", agregó el presidente chileno.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó el miércoles que no tiene dudas que el gobierno de Nicolás Maduro intenta "cometer un fraude" al no presentar públicamente las actas de la elección presidencial de Venezuela del 28 de julio, en las que fue proclamado como ganador.

"No tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude. Si no, hubiese mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado, claramente, hubiesen mostrado las actas", dijo Boric en una declaración en el palacio de La Moneda.

El mandatario chileno fue uno de los primeros gobernantes en poner en duda la transparencia de las elecciones presidenciales de Venezuela. La misma noche de los comicios afirmó que los resultados que dieron el triunfo a Maduro, por un 51,2%, eran "difíciles de creer".

Varios gobiernos -entre ellos el de Uruguay- desconocen los resultados de esa elección y la oposición venezolana asegura que el triunfador fue el exdiplomático Edmundo González Urrutia.

"Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. No confiamos, además, en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela", agregó el presidente chileno.

Boric dijo también que en Venezuela se "están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando y, además, iniciando persecuciones penales que son irrisorias".

Según la ONG venezolana de derechos humanos Provea, la cifra de muertos en Venezuela en el marco de protestas opositoras contra la reelección de Maduro se elevó el miércoles a 24.

Las autoridades venezolanas, por su parte, reportan la muerte de dos militares en incidentes violentos que estallaron la misma noche de la elección.

