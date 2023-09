Brasil: un ciclón deja al menos cuatro fallecidos, inundaciones y varios daños en una veintena de municipios de Rio Grande do Sul

En varias ciudades, el granizo, la caída de árboles y las inundaciones han damnificado decenas de viviendas.

El paso de un nuevo ciclón por el sur de Brasil ha causado, por el momento, cuatro fallecidos y daños en una veintena de municipios del estado de Rio Grande do Sul, fronterizo con Uruguay y Argentina, informaron este lunes fuentes oficiales.

Desde el pasado mes de junio, la región sur de Brasil se ha visto golpeada por varios ciclones extratropicales, un fenómeno meteorológico que no acostumbraba a producirse en esta zona del país.

Desde la pasada madrugada, se han reportado intensas precipitaciones, rachas fuertes de viento de hasta 100 kilómetros por hora y hasta granizo, lo que ha provocado inundaciones y corrimientos de tierra en al menos 21 municipios de Rio de Grande do Sul.

🔴 URGENTE | Enchente catastrófica atinge agora o município de Roca Sales, no Vale do Taquari. Águas do Rio Taquari invadem rapidamente a área urbana do município. Trata-se de situação de excepcional perigo. Se você está no Vale em áreas alagadiças, busque terreno alto! pic.twitter.com/vhSk1a8rpT

— MetSul Meteorologia (@metsul) September 5, 2023