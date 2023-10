Bullrich reconoció la derrota: "No hemos logrado los objetivos que queríamos para nuestra Argentina"

"Desde el lugar que me toque, no me voy a rendir nunca", planteó la exministra de Seguridad del expresidente Mauricio Macri.

La candidata de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich reconoció en la noche de este domingo la derrota en las elecciones argentina. "No hemos logrado los objetivos que queríamos para nuestra Argentina", dijo en un discurso plagado de criticas hacia el kirchnerismo.

"Venimos a ratificar con toda la fuerza los valores de nuestra causa", planteó Bullrich, y añadió que "va más allá de un momento de derrota". Mencionó la transparencia, la lucha contra la corrupción y la necesidad de crecimiento económico, entre otros.

Dijo, además: "Serán otros los que tengan que seguir este camino".

