Científicos aseguran haber hallado solución para evitar coágulos sanguíneos vinculados a vacunas

La hipótesis todavía no fue sometida a arbitraje. De todos modos, el científico alemán Rolf Marschalek está trabajando con el laboratorio Johnson & Johnson para mejorar la fórmula de su vacuna contra Covid-19.

Científicos alemanes creen haber descubierto por qué algunas personas desarrollaron coágulos sanguíneos luego de ser inmunizadas con las vacunas contra Covid-19 de AstraZeneca y Johnson & Johnson y aseguran que pueden ayudar a los laboratorios a evitar este efecto secundario raro que se ha registrado en ciertos individuos.

Rolf Marschalek, profesor de la Universidad Goethe de Frankfurt, indicó al medio británico The Guardian que la clave del problema es el adenovirus. Este es el virus del resfriado común que se usa para llevar la proteína de pico del coronavirus al cuerpo. Las vacunas de ARN mensajero como la de Pfizer/BioNTech y Moderna no usan este tipo de administración y no se han reportado casos de coagulación en personas que las recibieron.

En el borrador de una publicación que todavía no fue arbitrada, Marschalek y sus pares indican que el problema radica en la entrada del adenovirus en el núcleo de la célula y no solo en el fluido celular, donde el virus normalmente produce proteínas.

"El ciclo de vida del adenovirus incluye la infección de las células, (...) la entrada del ADN adenoviral en el núcleo y, posteriormente, la transcripción de genes por parte de la maquinaria de transcripción del huésped", afirma el documento, según The Guardian, que informa que es "allí que radica exactamente el problema", que es que la pieza viral de ADN "no está optimizada para ser transcrita dentro del núcleo".

Dentro del núcleo de las células, partes de la proteína de la espiga se empalman o se separan. Según los científicos, estos fragmentos se convierten en piezas de proteínas que flotan por el cuerpo y "en muy raras ocasiones" pueden desencadenar coágulos de sangre.

A partir de esta explicación es posible rediseñar las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson, según Marschalek, quien aseguró a The Financial Times que ha iniciado conversaciones con el segundo laboratorio para trabajar en una mejor fórmula.

"Con los datos que tenemos en nuestras manos, podemos decirles a las empresas cómo mutar estas secuencias, codificando la proteína de pico de una manera que evite reacciones de empalme no deseadas", dijo el científico alemán al periódico neoyorquino especializado.

De todos modos, Marschalek advirtió que en la comunidad científica hay otras teorías sobre por qué las vacunas en raras ocasiones provocan coágulos sanguíneos. La posible explicación de los investigadores alemanes aún debe someterse al estudio de sus pares para saber si es factible.