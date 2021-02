Científicos mexicanos analizan una posible nueva variante del Covid-19 en su país

Hasta el momento se han detectado cuatro casos positivos de la cepa, que es similar a la de Brasil y Sudáfrica.

Autoridades y científicos mexicanos investigan una posible nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2, causante del covid-19 , que habría nacido en el occidental estado de Jalisco y que se sumaría a otras mutaciones surgidas en el Reino Unido, Brasil o Sudáfrica.

Investigadores del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes de la Universidad de Guadalajara, dieron a conocer esta semana que encontraron una variación del virus en las muestras de cuatro personas contagiadas.

Los investigadores afirmaron que estas variaciones podrían ser indicadores de una nueva cepa mexicana o de que el virus tuvo afectaciones en los procesos que dan inmunidad a una persona tras el contagio.

"Esta mutación que se ha descrito es importante ya que podría tener una menor afinidad por los anticuerpos neutralizantes. Esto quiere decir que si yo me infecté y generé inmunidad, teóricamente estaría protegida si vuelvo a estar en contacto con el virus. Sin embargo, si el virus cambia es probable que la inmunidad que ya tengo no me proteja", explicó la científica Natali Vega.

Los especialistas precisaron que es “apresurado” decir que esta variación incidirá en la efectividad de las vacunas, porque es necesario realizar estudios clínicos en mayor profundidad.

Los investigadores del laboratorio, en conjunto con una empresa de diagnóstico por biología molecular, revisaron unas 700 muestras y detectaron el pasado 27 de enero cuatro casos positivos con una mutación parecida a la del virus SARS-CoV-2 -presente en la cepa de Brasil y en la de Sudáfrica- como parte de una investigación para detectar nuevas variantes o mutaciones.