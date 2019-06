Condenaron a seis años de prisión al exsecretario de Obras Públicas de Argentina José López

La Policía lo agarró en 2016 con las manos en la masa arrojando bolsos a un convento por casi 9 millones de dólares.

José López, exsecretario de Obras Públicas de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, fue atrapado cuando ocultaba bolsos con 9 millones de dólares en un monasterio en abril de 2016.

Este miércoles, la Justicia lo condenó a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito. La monja Celina Inés Aparicio que estaba acusada de encubrimiento por entrar los bolsos al convento fue absuelta y el dinero será destinado a un hospital.

La Justicia también condenó a María Amalia Díaz, esposa de López, a dos años de prisión por ser cómplice.

Todo el dinero- casi 9 millones de dólares- además de los relojes marca Rolex y Omega que fueron incautados quedaron a disposición de dos hospitales por decisión de la justicia.

A la cárcel se suma la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además de una multa del 60 % de los 9 millones de dólares del enriquecimiento ilícito y otro 25 % que deberá pagar su mujer.

El fiscal pidió la pena máxima para este tipo de casos de corrupción que son seis años por entender que López había aumentado su patrimonio en un monto “escandalosamente” elevado que no se podía justificar.

El exfuncionario kirchnerista declaró durante el proceso que el dinero de los bolsos no era suyo, sino de varias personas “vinculadas a la política” de las cuales no podía dar precisiones. “Yo mismo no sé quiénes son todos y no quiero saberlo”, afirmó López, quien dijo temer por su seguridad y la de su familia.

El escandaloso arresto de López se produjo en medio de sospechas y denuncias de corrupción y lavado de dinero que apuntaron contra los gobiernos de los Kirchner.